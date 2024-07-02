02 июля 2024, 20:14
Культура

Карелия три дня жила музыкой - как проходил фестиваль «Воздух Карелии»

56 музыкальных коллективов выступили на трех сценах фестиваля, гостями которого стали тысячи зрителей

Главное музыкальное приключение карельского лета завершилось несколько недель назад. Организаторы «Воздуха Карелии» (6+) предлагают гостям вспомнить музыкальные выходные, а тем, кто пропустил музыкальный праздник, посмотреть, как это было в фильме о фестивале. В восьмиминутном видео гости, музыканты поделились впечатлениями от атмосферы на фестивале.

С 14 по 16 июня на вотчине Талвиукко в Чалне на трех сценах выступили 56 участников. Среди них легендарные коллективы «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, Rock Privet и многие другие, специальные гости - Юрий Лоза, Dabro и GSPD - подтвердили статус фестиваля как мультиформатного и семейного.

Как отметили организаторы фестиваля, в этом году расширилась география гостей: кроме Карелии, на «Воздухе Карелии» были Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Владимир и Урал.

Фестиваль этого года побил рекорд по посещаемости: его поддержали почти 25 тысяч зрителей.

«Воздух Карелии» состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и компании Politek, сети магазинов «Сила».

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фильм
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