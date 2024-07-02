Карелия три дня жила музыкой - как проходил фестиваль «Воздух Карелии»

Главное музыкальное приключение карельского лета завершилось несколько недель назад. Организаторы «Воздуха Карелии» (6+) предлагают гостям вспомнить музыкальные выходные, а тем, кто пропустил музыкальный праздник, посмотреть, как это было в фильме о фестивале. В восьмиминутном видео гости, музыканты поделились впечатлениями от атмосферы на фестивале.

С 14 по 16 июня на вотчине Талвиукко в Чалне на трех сценах выступили 56 участников. Среди них легендарные коллективы «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, Rock Privet и многие другие, специальные гости - Юрий Лоза, Dabro и GSPD - подтвердили статус фестиваля как мультиформатного и семейного.

Как отметили организаторы фестиваля, в этом году расширилась география гостей: кроме Карелии, на «Воздухе Карелии» были Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Владимир и Урал.

Фестиваль этого года побил рекорд по посещаемости: его поддержали почти 25 тысяч зрителей.

«Воздух Карелии» состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и компании Politek, сети магазинов «Сила».