Расширился список категорий граждан на бесплатную землю под ИЖС

Парламентский Комитет по экономической политике 10 сентября поддержал изменения в региональное законодательство, расширяющие перечень специальностей работников, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС в сельской местности и городских поселениях.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал дополнение перечня специальностью «Социальный работник». Ко второму чтению депутаты Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова и Элиссан Шандалович подготовили поправки и предложили распространить действие закона также на другие специальности социальной сферы.

На фото: Ольга Шмаеник

«Это сурдопереводчики, специалисты адаптивной физкультуры и социальной работы, дефектологи, юрисконсульты организаций социального обслуживания, то есть это те специалисты, которые непосредственно работают в учреждениях социальной защиты и социального обеспечения»

- отметила Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

По словам парламентария, данная мера поддержки пользуется популярностью у жителей Карелии. С начала действия закона бесплатные участки получили порядка 100 специалистов. Законодательное Собрание совместно с Правительством Карелии и органами местного самоуправления оказывают содействие в вопросах поиска земель и обеспечения их инфраструктурой.

Напомним, возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам появилась в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.