Комитет по бюджету и налогам поддержал изменения в бюджет Карелии

Члены парламентского Комитета по бюджету и налогам на заседании 10 сентября рассмотрели изменения в бюджет Карелии на 2021 год. Соответствующий законопроект в Законодательное Собрание внес Глава республики Артур Парфенчиков.

Корректировка главного финансового документа, отметила и. о. министра финансов республики Вера Романова, связана с ростом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также поступлениями из федерального бюджета.

Проектом закона предусматривается изменение основных параметров бюджета Республики Карелия на 2021 год. Так, доходы бюджета увеличиваются с 62 млрд 815 млн рублей до 68 млрд 477 млн рублей, расходы – с 66 млрд 649 млн рублей до 72 млрд 313 млн рублей.

Что касается федеральных средств, то, в частности, дополнительно 1,7 млрд рублей предлагается направить на реконструкцию дорог и строительство мостов, 568 млн рублей – на мероприятия ФЦП развития Карелии, 341 млн рублей – на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, 200 млн рублей – на оснащение Детской республиканской больницы и Республиканской больницы им. Баранова, 31 млн рублей – на организацию бесплатного горячего питания школьников.

За счет корректировки собственных доходов бюджета предполагается увеличить финансирование таких направлений, как поддержка экономики, предпринимательства, здравоохранения, сельского хозяйства, органов местного самоуправления и др. Так, 85,2 млн рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство» и «Образование». 30 млн рублей предложено выделить на разработку проектно-сметной документации для получения федерального софинансирования на различные объекты. Кроме этого, проект закона включает направление 1,4 млрд рублей на мероприятия по социально-экономическому развитию Петрозаводска, 21 млн рублей – на сокращение дефицита бюджета Территориального фонда ОМС, 184 млн рублей – на укрепление материально-технической базы госучреждений и др.

Комитет поддержал поправку Председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича, Первого вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, депутатов Леонида Лиминчука, Алексея Исаева, Вадима Андронова, Алексея Хейфеца, Галины Гореликовой, Светланы Бачой и Марины Гуменниковой о выделении субсидии государственному совхозу «Ведлозерский».

«Несколько дней назад вместе с Председателем Законодательного Собрания, Главой Карелии и Министром сельского и рыбного хозяйства мы посещали государственный совхоз «Ведлозерский», и на этом выездном совещании было принято решение о выделении сельхозпредприятию 20 млн рублей»

– отметила Ольга Шмаеник.

Члены Комитета рекомендовали Законодательному Собранию Республики Карелия принять проект закона в первом и втором чтениях с учетом поддержанной поправки.