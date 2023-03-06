Расписание движения троллейбусов в Петрозаводске 8 марта изменится

Троллейбусы в Петрозаводске изменят расписание движения в среду, 8 марта. Это временно, предупредили в мэрии, ссылаясь на ПМУП «Городской транспорт».

Руководство предприятия решило, что электротранспорт в день праздника будет ходить как в воскресные дни, то есть по такому же расписанию.

Время рейсов скорректировали из-за более низкого пассажиропотока в выходные дни. // фото: администрация Петрозаводска