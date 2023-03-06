06 марта 2023, 18:33
Расписание движения троллейбусов в Петрозаводске 8 марта изменится
Электротранспорт будет в праздник ходить по другому графику
Троллейбусы в Петрозаводске изменят расписание движения в среду, 8 марта. Это временно, предупредили в мэрии, ссылаясь на ПМУП «Городской транспорт».
Руководство предприятия решило, что электротранспорт в день праздника будет ходить как в воскресные дни, то есть по такому же расписанию.
Время рейсов скорректировали из-за более низкого пассажиропотока в выходные дни. // фото: администрация Петрозаводска