06 марта 2023, 17:31
Силовики в Пудоже оцепили школу № 3 и эвакуировали людей
Антитеррористическое учение прошло в карельском городе
Оперативный штаб Карелии 3 марта провел антитеррористическое учение в Пудоже. В мероприятии участвовали различные подразделения взаимодействующих ведомств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК.
Задействовали сотрудников ФСБ и МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и правительства республики. Они отрабатывали мероприятия по локализации угрозы теракта в средней школе № 3 города Пудожа.
Блокировали и оцепили район условного теракта, эвакуировали граждан, минимизировали негативные последствия.
Сотрудники всех подразделений продемонстрировали слаженность и готовность к обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан. // фото: УФСБ России по РК