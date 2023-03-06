Силовики в Пудоже оцепили школу № 3 и эвакуировали людей

Оперативный штаб Карелии 3 марта провел антитеррористическое учение в Пудоже. В мероприятии участвовали различные подразделения взаимодействующих ведомств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК.

Задействовали сотрудников ФСБ и МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и правительства республики. Они отрабатывали мероприятия по локализации угрозы теракта в средней школе № 3 города Пудожа.

Блокировали и оцепили район условного теракта, эвакуировали граждан, минимизировали негативные последствия.

Сотрудники всех подразделений продемонстрировали слаженность и готовность к обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан. // фото: УФСБ России по РК