Массовые проверки на трезвость пройдут в Петрозаводске в канун 8 Марта

Тотальные проверки на трезвость пройдут во вторник, 7 марта, на дорогах Петрозаводска. Очередной рейд анонсировали в Госавтоинспекции.

Мероприятие «Контроль трезвости» организуют, чтобы предупредить аварии с участием пьяных автомобилистов.

За январь этого года сотрудники ДПС в Петрозаводске отстранили от управления 65 водителей, у которых были признаки опьянения. // фото: ГИБДД Петрозаводска