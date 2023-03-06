06 марта 2023, 16:39
Массовые проверки на трезвость пройдут в Петрозаводске в канун 8 Марта
Автомобилистов будут тотально проверять во вторник на дорогах карельской столицы
Тотальные проверки на трезвость пройдут во вторник, 7 марта, на дорогах Петрозаводска. Очередной рейд анонсировали в Госавтоинспекции.
Мероприятие «Контроль трезвости» организуют, чтобы предупредить аварии с участием пьяных автомобилистов.
За январь этого года сотрудники ДПС в Петрозаводске отстранили от управления 65 водителей, у которых были признаки опьянения. // фото: ГИБДД Петрозаводска