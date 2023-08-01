Раскрыты подробности прибытия мощей Георгия Победоносца в Петрозаводск

В августе в Карелию доставят величайшую христианскую святыню. Подробности сегодня раскрыли в карельской епархии.

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца доставят в собор Александра Невского 9 августа. Во все время нахождения святыни в соборе, кроме ночного времени, перед мощами будут совершать богослужения и молебны с чтением акафиста, все желающие смогут помолиться и приложиться к мощам святого.

Торжественная встреча святых мощей состоится в 8:30, литургию совершит митрополит Константин. Прихожане смогут поклониться мощам до 18:00.

10 августа в 8:00 храм откроют для посещение верующими, затем состоятся божественная литургия и молебен. В 17:30 – соборное служение молебна и в

18:00 отбытие мощей из Карелии. // фото «Православие в Карелии» предоставлено пресс-службой правительства РК