01 августа 2023, 18:52
БСМП сменила название
Больница стала республиканской, следует из правительственного распоряжения
Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске сменила название. Это следует из распоряжения регионального правительства.
«Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи» в государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Карелия «Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи» - следует из текста документа. // фото «Петрозаводск говорит»