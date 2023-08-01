01 августа 2023, 18:52
Общество

БСМП сменила название

Больница стала республиканской, следует из правительственного распоряжения

Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске сменила название. Это следует из распоряжения регионального правительства.

«Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи» в государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Карелия «Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи» - следует из текста документа. // фото «Петрозаводск говорит»

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новости петрозаводска
БСМП
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