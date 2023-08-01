БСМП сменила название

Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске сменила название. Это следует из распоряжения регионального правительства.

«Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи» в государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Карелия «Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи» - следует из текста документа. // фото «Петрозаводск говорит»