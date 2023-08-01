01 августа 2023, 17:15
В детском садике в карельском городе выявили нарушения
Продукты питания хранились с нарушениями, пришлось вмешаться прокуратуре
В МКОУ детский сад комбинированного вида «Радуга» в Лахденпохья выявили нарушения при организации питания в детском садике.
Надзорный орган выявил нарушения условий хранения пищевой продукции, в том числе температурного режима.
Руководству садика внесли представление об устранении нарушений. Как сообщили в прокуратуре, нарушения устранили, а виновных наказали. // фото freepik.com