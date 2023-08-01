Николай Патрушев проверил строительство ГЭС в Кемском районе

В ходе рабочей поездки в Карелию Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном и Главой республики Артуром Парфенчиковым провел совещание с представителями ООО «Норд Гидро-Белый порог» по строительству двух гидроэлектростанций на реке Кемь.

Установленная мощность каждого из энергообъектов – 24,9 МВт. Николай Патрушев лично побывал на объектах и оценил их готовность.

Реализация проекта по строительству малых ГЭС в Кемском районе началась в 2016 году. В ходе работ возник ряд сложных инженерно-технических и организационных задач, повлиявших на сроки их завершения. Николай Патрушев заявил, что совместными усилиями удалось решить имеющиеся проблемы и выйти на завершающую стадию строительства Белопорожских ГЭС.

При поддержке Минэнерго России продлен срок реализации проекта. Урегулированы вопросы финансового обеспечения завершения строительства. Весной этого года объект успешно выдержал испытание беспрецедентным паводком. Получено подтверждение возможности ввода Белопорожской ГЭС-1 в эксплуатацию на пониженном напоре,

- сообщил Секретарь Совбеза России.

Николай Патрушев обратил внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер для запуска объекта в 2023 году и важности обеспечения безопасного и эффективного функционирования плотины и станций.

Проект строительства Белопорожских ГЭС стал первым проектом на территории России, финансирование которого проходит под эгидой Нового банка развития БРИКС. Инвестором в акционерный капитал проекта выступает РФПИ совместно с иностранными партнерами в лице ведущих ближневосточных суверенных фондов, а также китайская государственная корпорация SINOMЕC. При реализации проекта задействованы производственные мощности крупнейших российских производителей оборудования. Общая стоимость составляет 11,8 млрд рублей.