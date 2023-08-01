Предпринимателям расскажут, как правильно подать заявку на грант

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в своем сообществе в соцсетях рассказало о начале регистрации на обучение для подачи заявки на гранты для социальных и молодых предпринимателей.

Для социальных предпринимателей обучение состоится 8, 9, 10 августа (заявки принимаются до 13.00 7 августа). Для молодых предпринимателей обучение пройдет 15, 16, 17 августа (заявки принимаются до 13.00 14 августа). Занятия пройдут по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11.

Планируется, что после обучения молодые жители республики смогут подать заявку на софинансирование проекта от 100 до 500 тысяч рублей (для предпринимателей из Арктической зоны – до 1 миллиона рублей).

В сообщении напомнили, что получить грант могут две категории предпринимателей: это субъекты МСП, включенные в реестр социальных предприятий, и юридические лица, основанные гражданами в возрасте от 14 до 25 лет включительно.

Для участия необходимо:

– зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.РФ и подать заявку на расчет рейтинга предприятия (инструкция прикреплена в форме заявки);

– пройти регистрацию для обучения социальных предпринимателей: https://clck.ru/357seU.

– пройти регистрацию участника мероприятия для обучения молодых предпринимателей: https://clck.ru/357shH.

Дополнительная информация по телефону (8-814-2) 44-54-00 (доб. для социальных предпринимателей: 141, 173 или 160; доб. для молодых предпринимателей: 154 или 149 – Юлия).

Напомним, что конкурс грантов организует Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». В 2021 и 2022 годах 69 победителей этого конкурса в общей сумме получили поддержку более 30 млн рублей.