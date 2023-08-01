Работники МФЦ Карелии организовали обучение геронтоволонтеров

Специалисты МФЦ Карелии организовали обучающую встречу для геронтоволонтеров службы «Открытые сердца», которая работает при Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии.

Целью встречи послужило обучение на тему, как ориентироваться в том, какие услуги можно получить с помощью интернета и, в частности, портала «Госуслуги», чтобы сделать жизнь пожилых людей проще. Особенно важно это для тех, кто в силу возраста не всегда может сам дойти до нужной организации.

Директор МФЦ Андрей Алексеев и сотрудники учреждения рассказали геронтоволонтерам, для чего нужны «Госуслуги», как зарегистрироваться на портале, где найти нужные выписки и справки, как пользоваться чат-ботом в случае затруднений и многое другое. Учитывая почтенный возраст геронтоволонтеров, их в первую очередь научили записываться на прием к врачу: через «Госуслуги» это можно сделать быстро и просто, не ожидая очереди.

Теперь волонтеры знают, как записаться на прием к врачу, в отделение Социального фонда по Республике Карелия и многое другое, а это значит, смогут научить своих коллег данным возможностям,

- рассказали участники мероприятия.

Планируется, что в дальнейшем участники «Открытых сердец» освоят и другие онлайн-услуги (покупки через интернет и оплату квитанций ЖКХ).