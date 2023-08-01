01 августа 2023, 14:33
Общество

Более шести километров сетей водопровода заменили на Октябрьском

Работы по реконструкции сетей в крупном районе Петрозаводска планируют выполнить до октября

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации Октябрьского района продолжается.

По словам руководителя карельского минстроя Виктора Россыпнова, заменены более шести километров сетей водопровода и более двух километров канализационных сетей.

Увеличены диаметры труб для повышения пропускной способности. Завершить работы рассчитывают до октября.

Министр напомнил, что Карелии был выделен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

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Виктор Россыпнов