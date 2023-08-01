01 августа 2023, 14:33
Более шести километров сетей водопровода заменили на Октябрьском
Работы по реконструкции сетей в крупном районе Петрозаводска планируют выполнить до октября
Реконструкция сетей водоснабжения и канализации Октябрьского района продолжается.
По словам руководителя карельского минстроя Виктора Россыпнова, заменены более шести километров сетей водопровода и более двух километров канализационных сетей.
Увеличены диаметры труб для повышения пропускной способности. Завершить работы рассчитывают до октября.
Министр напомнил, что Карелии был выделен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей.