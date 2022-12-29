Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы

В сравнении с прошлым годом корпоративов стало в три раза меньше, отмечают эксперты индустрии шоу-бизнеса. По сведениям «Комсомольской правды», сейчас больше всего заказов у Леонида Агутина - по два выступления в день. На новогодних елках артист может заработать около 3 миллионов рублей. Также, по данным издания, часто стали заказывать Shaman.

Самыми дорогими отечественными звездами сейчас являются Филипп Киркоров. Артист готов спеть за 10 миллионов рублей. Григорий Лепс готов исполнить свои хиты за 7 миллионов. Также пользуется спросом экс-солистка группы «Артик&Асти» Анна Дзюба, ценник за выступление – от 5 миллионов.

За 4 миллиона на корпоративе выступит певица Zivert, за три с половиной – Полина Гагарина, за три миллиона – Николай Басков, Дима Билан и Агутин. Ольга Бузова споет за 2-3 миллиона, группа «Артик&Асти», Shaman, Ирина Салтыкова, Шура, Кристина Орбакайте, Валерия за 2 миллиона, певица Слава – за 1 миллиона, Анна Семенович - 400 тысяч и Анна Калашникова - 150 тысяч. // фото unsplash.com