Первый губернатор Олонецкой губернии у ног Екатерины II

Губернатором Державин стал не благодаря профессиональным данным, и не потому, что слыл фаворитом великодержавной императрицы, а благодаря своему поэтическому гению. Оду «К Фелице» Гаврила Романович посвятил некой «киргиз-кайсацкой царевне». А Фелицей, как литературным приемом, величала себя сама Екатерина.

В оде не только прославлялась царица, но и повествовалось о роскошных забавах, о праздности слуг и придворных Фелицы - о «мурзах», которые отнюдь не достойны своей правительницы. Это был неосторожный и смелый шаг Державина, который мог повлечь многие беды. Но дальновидная и умная Екатерина понимала, что придворных следует время от времени ставить на место, и намеки оды – прекрасный для этого повод. Она призвала к себе поэта, щедро его наградила: подарила золотую табакерку, наполненную золотыми червонцами.

И, что важно для нас, даровала пост губернатора Олонецкой губернии. (Видео)