11 мая 2024, 12:45
Раскрыто имя нового посла Финляндии в России
Финскую дипмиссию в России возглавит Марья Лиивала
Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом рассказал директор второго европейского департамента МИД нашей страны Сергей Беляев. Его слова приводит ТАСС.
Беляев назвал нового финского посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом.
«Она неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений», - отметил Беляев. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo