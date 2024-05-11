11 мая 2024, 12:45
Финляндия

Раскрыто имя нового посла Финляндии в России

Финскую дипмиссию в России возглавит Марья Лиивала

Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом рассказал директор второго европейского департамента МИД нашей страны Сергей Беляев. Его слова приводит ТАСС.

Беляев назвал нового финского посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом.

«Она неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений», - отметил Беляев. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

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сергей беляев