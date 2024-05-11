Раскрыто имя нового посла Финляндии в России

Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом рассказал директор второго европейского департамента МИД нашей страны Сергей Беляев. Его слова приводит ТАСС.

Беляев назвал нового финского посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом.

«Она неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений», - отметил Беляев. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo