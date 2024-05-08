Университет в Финляндии уволил профессора из-за связей с Россией

Лапландский университет разорвал договор с почетным профессором Ласси Хейниненом из-за сотрудничества с Россией, сообщает «Деловой Петербург».

Хейнинен с 2018 года вышел на пенсию, с того момента он не преподавал в вузе, но оставался в статусе почетного профессора и руководил диссертациями нескольких докторантов.

Финские издания сообщали, что Ласси Хейнинен продолжал ездить на мероприятия в Москву, а в марте 2023 года выступал на конференции по проблемам развития Дальнего Востока и Арктики.

В вузе посчитали, что его действия противоречат обязательствам и ценностям университета. Там добавили, что Лапландский университет, как и другие финские вузы прекратили сотрудничество с российскими университетами и другими организациями после начала СВО. // фото freepik.com/Natanaelgintin