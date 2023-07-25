Раскрыта оптимальная частота стирки различных вещей

Блогер и эксперт по уборке Кэролайн Соломон раскрыла оптимальную частоту стирки различной одежды. Слова специалиста из Нью-Йорка приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, стирать джинсы стоит после 10-кратного использования или ранее, если появился неприятный запах, отметила эксперт. При этом Соломон посоветовала внимательно изучать этикетку на штанах и стирать их в холодной воде, включив деликатный режим и вывернув брюки наизнанку.

Что касается бюстгальтеров, то их необходимо стирать после того, как их надевали трижды, а трусы и носки - после каждого использования. Также специалист высказалась по поводу постельного белья - его она рекомендовала менять раз в неделю. // Фото: unsplash.com / engin akyurt