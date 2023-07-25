Лесные пожары в Турции вплотную подошли к отелям с россиянами

Лесные пожары в Турции добрались до курортов. Пламя подобралось вплотную к районам Кемер, Каш и Ташаыл в Антальи. Также стихию пытаются обуздать в провинциях Маниса и Кахраманмараш, передает РИА Новости.

В соцсетях публикуют видео с масштабным пламенем, на некоторых кадрах огонь подбирается близко к отелям. В том числе это отели в Анталье и Кемере, популярные у российских туристов.

Эвакуацию туристов пока не объявляли. Информации о пострадавших нет. Пожарные борются с огнем, пишут турецкие СМИ. // фото: ilovehz/ freepik.com