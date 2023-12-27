Раскрыта опасность голосовых и видеосообщений в мессенджере

Отправлять голосовые и видеосообщения в мессенджерах отнюдь небезопасно. Этими сведениями могут воспользоваться киберпреступники, которые сейчас активно используют технологии искусственного интеллекта и дипфейка, пишет «Лента».

В итоге аферисты могут выдать себя за родственника, коллегу или любого другого человека. По мнению эксперта по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константина Шуленина, если мошенники запишут голосовую просьбу о перечислении денег в долг, то с большей вероятностью получат финансовую выгоду или убедят пользователя дать доступ к личным данным.

С помощью нейросети аферисты могут автоматизировать фишинговые кампании. Также нейросети дают возможность создавать более реалистичные письма или сообщения. // фото freepik.com