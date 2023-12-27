Дом в Карелии едва не сгорел из-за электрического счетчика

26 декабря в 22:59 на пульт Единой службы спасения-01 Пудожа поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном 18-квартирном жилом доме на улице Полевой.

Через три минуты пожарные были уже на месте происшествия, но помощь профессионалов уже не требовалась. С огнем при помощи подручных средств справились сами жильцы.

Пожар произошел в первом подъезде из-за неисправности в электрическом счетчике. Проводится проверка. // фото Rochak Shukla/ freepik.com