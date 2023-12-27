27 декабря 2023, 07:59
Дом в Карелии едва не сгорел из-за электрического счетчика
Жильцы дома в Пудоже вызвали пожарных и сами бросились тушить огонь
26 декабря в 22:59 на пульт Единой службы спасения-01 Пудожа поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном 18-квартирном жилом доме на улице Полевой.
Через три минуты пожарные были уже на месте происшествия, но помощь профессионалов уже не требовалась. С огнем при помощи подручных средств справились сами жильцы.
Пожар произошел в первом подъезде из-за неисправности в электрическом счетчике. Проводится проверка. // фото Rochak Shukla/ freepik.com