Главная политическая новость дня – подача документов на должность главы карельской столицы основным проправительственными кандидатом. Заместитель главы РК по внутренней политике Владимир Любарский - это основная кандидатура для конкурсной комиссии.

Если кто-то в Петрозаводске сегодня интересуется: кто же будет главой города, портал «Петрозаводск говорит» отвечает вам: Владимир Любарский.

Прикол в том, что именно Владимир Любарский сегодня по должности отмечает за все выборы, в том числе как бы выборы (свободные выборы в Петрозаводске отменены) вроде этих в Петрозаводске.

Владимиру Любарскому 53 года. Он коренной петрозаводчанин. Окончил Институт международного права и экономики им. Грибоедова по специальности «юриспруденция». С 1991 года служил в Петрозаводске в органах внутренних дел и МВД Карелии, а также в республиканском Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. С 2009 года до 2017 года Владимир Любарский работал в Москве в федеральной службе судебных приставов, которой руководил Артур Парфенчиков.

Это все, что вам нужно знать о будущем мэре Петрозаводска. Подробно – здесь. // Фото: news.myseldon.com