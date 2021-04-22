"Междусобойчик" по назначению мэра Петрозаводска приближается к финишу

Текст и фото: Антонина Кябелева

21 апреля в петрозаводской администрации прошло очередное заседание специальной комиссии, которой было доверено выявить самых достойных из имеющихся кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска. Комиссия не ограничена в определении количества кандидатур, которые могли бы претендовать на кресло руководителя карельской столицы.

Если раньше нужно было выбрать из числа желающих не больше двух кандидатов, из которых депутаты Петросовета выбирали градоначальника, то после внесения изменений в порядок проведения конкурса кандидатов может быть сколь угодно много. Окончательный выбор остался за депутатами Петросовета, которые должны на сессии избрать главу Петрозаводского городского округа.

Журналиста нашего издания на заседание комиссии не пустили.

- Пока не получится,

- туманно заметил заместитель председателя Петросовета Александр Ханцевич, лично охранявший вход в приемную председателя горсовета, где проходило заседание комиссии.

В Карелии в последнее время с открытостью власти, вообще, получается все хуже и хуже. Журналистов выгоняют с совещаний, на которых решаются важные для жителей республики вопросы. Причем, чувствуя свою безнаказанность, чиновники вообще теряют какие-либо ориентиры. Недавно глава администрации Кондпожского района Виталий Садовников выгнал с совещания оргкомитета «Победа» координатора акции «Бессмертный полк» Юлию Шевчук. Только потому, что она является журналистом.

Интересно, что на заседании конкурсной комиссии, куда не пустили журналиста, присутствовал сотрудник пресс-службы Петросовета. После заседания выходящие члены конкурсной комиссии шарахались от журналиста, как черт от ладана. Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик, который не стал дожидаться лифта и побежал по ступенькам вниз к выходу, на ходу сказал, что, дескать, все узнаете из официальных публикаций. А если жители Петрозаводска хотят узнавать о важнейшем для жизни города событии не из выхолощенного новостного суррогата?

После того как петрозаводчан лишили права самостоятельно выбирать мэра Петрозаводска, такая мысль, кажется, чиновникам просто не приходит в голову. И если бы в работе конкурсной комиссии не участвовала депутат Петросовета Галина Васильева, которая всегда открыто делится с журналистами информацией, мы бы вообще плохо понимали, что происходит за закрытыми дверьми. Кстати, по ее словам, вопрос о присутствии журналистов на заседаниях комиссии не ставился.

Галина Васильева рассказала, что из пятнадцати кандидатов на пост мэра осталось тринадцать человек. Михаил Бокша отказался от участия в борьбе, и комиссия удовлетворила его заявление. Из списка кандидатов был исключен председатель регионального отделения ДОСААФ России Валерий Таборов. Он оказался переписать анкету, которая должна в обязательном порядке быть заполнена собственноручно.

- Он заполнил анкету на компьютере. Ему здесь предложили переписать, он отказался. Он документы сдавал давно, у него было много времени, чтобы переписать анкету,

- сказала Галина Васильева.

По ее словам, в ближайшее время комиссия проведет собеседования с тринадцатью кандидатами. Встречи с кандидатами намечены на 23, 27 и 28 апреля. В качестве резервного дня, если кто-то не успеет или не сможет пройти собеседование, оставлено 29 апреля.

Окончательное решение по определению кандидатур, из которых потом депутатам Петросовета предстоит выбрать главу Петрозаводского городского округа, комиссия примет 30 апреля.

Галина Васильева объяснила, что в окончательный список попадут те, кто наберет большинство голосов из состава комиссии. Она не исключает, что депутатам Петросовета будет предложено больше двух кандидатур.

Итак, осталась «чертова дюжина» — 11 мужчин и две женщины, обе Екатерины. Фамилии большинства претендентов на пост главы Петрозаводска мало или совсем незнакомы большинству петрозаводчан. Собственно говоря, нас никто давно и не спрашивает, кого мы бы хотели видеть у руля муниципальной власти. Так что все логично: раз мнение горожан безразлично представителям власти, которые внедрили подобный способ определения руководителя города, то и особенно стараться, выдвигая известных и пользующихся популярностью кандидатов, нет никакой надобности. Серьезной интриги в конкурсном отборе давно нет, а кандидаты, на которых поставило карельское правительство, видны, что называется, невооруженным взглядом. И все же некоторая, с позволения сказать, неопределенность остается.

Сначала о «массовке». На должность главы Петрозаводская претендуют две женщины — учительница английского языка Сунской общеобразовательной школы Екатерина Ганюченко и депутат Лендерского сельского поселения Екатерина Кочакова. Нет ни малейшего шанса на то, что «лицо» города Петрозаводска вновь станет женским. Последние почти восемь лет карельской столицей руководили женщины, но принципиальных улучшений петрозаводчане в облике родного города не почувствовали. Нынешней весной Петрозаводск и вовсе чуть не утонул в грязи «вешних вод».

Среди мужчин, которым вряд ли выпадет удача возглавить Петрозаводск, — директор компании «Кит» Артем Тимошенко, безработный Лев Тимошин, президент ООО «Святые Карелии» Алексей Таранов, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, мастер-механик ООО «ЕвроМодуль» Павел Стальцов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, пенсионер Андрей Гущин, депутат ЗС РК, заместитель директора муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы» Андрей Рогалевич.

Среди этих кандидатов можно выделить Белянинова, который долгое время был депутатом Петросовета и чья фамилия еще на слуху, и Рогалевича, который хоть и является депутатом карельского парламента, но в последнее время явно охладел к политической карьере.

Мало кто сомневается, что мэра Петрозаводска определит республиканская власть. Было много разговоров о том, на кого сделают ставку в карельском правительстве. В качестве возможных кандидатов называли министра строительства Виктора Россыпнова и вице-премьера карельского правительства Дмитрия Родионова. По слухам, первый не захотел, а кандидатуру второго «запороли» в Москве.

В итоге документы подали вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков и заместитель главы РК Владимир Любарский. Собственно говоря, между ними руководству республики и придется выбирать. Мы, конечно, не знаем всех подковерных игр, которые наверняка разворачиваются вокруг выборов мэра. Так что поделимся собственными предположениями, основанными только на косвенных признаках.

Безусловно, фигура Владимира Любарского выглядит более весомой. Он убедителен внешне, отличается жесткостью, когда нужно добиться своей цели, считается «правой рукой» главы РК Артура Парфенчикова. Учитывая приближающиеся выборы, именно Любарский, получивший административный ресурс, мог бы направить их в желаемое для карельского правительства русло, поспособствовав выбору лояльного региональной власти Петросовета.

Есть одно существенное «но». В последнее время, во всяком случае, так говорят источники близкие к правительству, деятельностью Любарского недовольна Москва. Это обстоятельство, с одной стороны, может подтолкнуть самого Любарского к поиску нового места работа, а, с другой стороны, в последний момент спутать все карты.

Игорь Корсаков выглядит значительно бледнее. Он не обладает ораторским искусством, у него нет необходимой для публичной фигуры харизмы, он, во всяком случае внешне, больше подходит на роль исполнителя, чем руководителя.

Корсаков, что вошло в практику карельского правительства, из судебных приставов. Он родом из Татарстана, трудился главным судебным приставом Чувашской Республики, затем руководил приставами в Нижегородской области. Еще никогда мэром Петрозаводска не становился приезжий. У Корсакова теоретически есть возможность стать первым мэром, который родился и провел большую часть своей жизни за пределами республики.

У Любарского намного больше шансов стать мэром. Если он возглавит Петрозаводск, это будет означать укрепление бизнес-позиций депутата ЗС РК Виталия Красулина, имеющего обширные экономические интересы в карельской столице, и депутата Петросовета Дмитрия Кузнецова, который контролирует похоронный бизнес и несколько лет назад был в двух шагах от того, чтобы распространить свое влияние на городские кладбища.

В общем, если в Москве не станут активно сопротивляться карьерным переменам в судьбе Любарского, то депутатам Петросовета от «Единой России» настоятельно порекомендуют отдать свои голоса зименно ему. Если же из Белокаменной поступит «окрик», то существует «запасной вариант» - томэром может стать Игорь Корсаков. Заметим, это всего лишь версия. Существует еще один сценарий, который, откровенно говоря, выглядит маловероятным. Говорят, что депутаты могут сорвать кворум, и Ирину Мирошник попытаются уговорить остаться у городского руля до осени.

Но, скорее всего, в мае мы получим новоиспеченного мэра. Лишь бы не пришлось потом всем нам долго маяться…