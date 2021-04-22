Партия “Новые люди” запустила систему бесплатных консультаций врачей

Партия «Новые люди» запустила чаты бесплатных медицинских консультаций.

Проект стал продолжением сети анти-ковидных чатов, развернутых “Новыми людьми” в пандемию. Теперь система может предоставить всем желающим консультации по широкому спектру медицинских направлений. Ей уже воспользовались несколько тысяч россиян.

В пандемию анти-ковидные чаты “Новых людей” создавались, чтобы дать людям возможность получить онлайн-консультацию по общим медицинским вопросам. Чаты стали основой действующей системы помощи. Здесь работает раздел женской консультации и портал помощи родителям. Еще во время пандемии волонтеры партии предложили добавить в систему возможность организации доставки продуктов пожилым людям. Затем появилась необходимость координировать помощь больницам и интернатам. Почти сразу консультации стали давать в чатах юристы. Сейчас это лишь малая доля той помощи, которую можно получить в чат-портале. Оказывают ее не только врачи, но и активисты партии, и волонтеры и эксперты в различных областях.

Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии “Новые люди” запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия

- рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии "Новые люди" Александр Цин-Дэ-Шань.

Он и сам вместе с семьей воспользовался онлайн-консультацией в пандемию. Это помогло избежать серьезных последствий после болезни.



Лидер “Новых людей” Алексей Нечаев сказал, что возлагал на проект большие надежды и они оправдались.

Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров “Новых Людей” на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь

- рассказал Алексей Нечаев.



Координаторы проекта рассказали, что искать надежных партнеров среди врачей было не просто. Медики в пандемию были очень заняты. Но сейчас в чатах консультации есть профессиональные терапевты, диагносты, провизоры, педиатры, фтизиатры, врачи общей практики, врачи-биофизики. Со временем к проекту подключились врачи функциональной диагностики, реабилитологи, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК. Ими авторы проекта гордятся. Есть в чат-портале возможность для женщин получить анонимно консультации у акушеров-гинекологов. А в чате помощи родителям - консультации, как воспитывать детей, дают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности. К настоящему времени чат-портал помог найти специалистов уже трем тысячам людей из самых разных регионов России.

Чтобы попасть в чат с консультациями, воспользуйтесь ссылкой.