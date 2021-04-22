Студента в Карелии арестовали на 7 суток за репост о митинге

21-летний студент из Петрозаводска Даниил Белобоков получил 7 суток административного ареста за репост ролика в поддержку митинга, не заявленного в установленном законом порядке. В ролике содержался призыв выходить на митинг.

Полиция посчитала, что такие действия необходимо трактовать как «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». С этим согласилась судья Петрозаводского суда Кузнецова. 21 апреля она назначила молодому человеку наказание в виде семи суток административного ареста. Отметим, что максимальное наказание по данной статье – 10 суток.

Даниил Белобоков – один из девяти жителей Карелии, которых привлекли к ответственности за репосты о митингах. О том, как наказывали нарушителей, читайте в нашем эксклюзивном репортаже.