Несогласованный митинг состоялся в Петрозаводске - фоторепортаж

Вечером 21 апреля на площади Кирова в столице Карелии десятки человек вышли на не заявленную в установленном законом порядке акцию.

К памятнику Сергею Кирову стянулись представители силовых структур в полной экипировке.

Рядом с машинами полиции расположились автозаки.

Стражи порядка снимали на камеру собравшихся на незаконную акцию.

Полиция оцепила собравшихся.

Среди собравшихся люди разных возрастов.

В толпе присутствовал ветеран боевых действий Юрий Липатов.

Кто-то из участников акции пришел с книжечкой Конституции. Кто-то с распечаткой статьи 31 Конституции РФ, а кто-то с плакатами.

На них надписи: «Россия будет счастливой», «Дайте возможность выбирать!».

Собравшиеся говорили, что требуют смены власти.

Участники незаконного митинга прочитали стихи, спели куплет из песни Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», передает с места событий корреспондент «Петрозаводск говорит».

Акция прошла не совсем мирно. Полицейские задержали писателя Сергея Филенко.

Четверо полицейских унесли мужчину с площади до автозака.

Затем десятки участников незаконной акции двинулись с площади Кирова и направились вниз по направлению к мэрии.

Затем толпа людей пошла вверх по проспекту Ленина.

Напомним, ранее в Карелии были арестованы или оштрафованы девять жителей республики за репосты в соцсетях о незаконной акции. (фото и видео Георгий Чентемиров)