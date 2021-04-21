Несогласованный митинг состоялся в Петрозаводске - фоторепортаж
Вечером 21 апреля на площади Кирова в столице Карелии десятки человек вышли на не заявленную в установленном законом порядке акцию.
К памятнику Сергею Кирову стянулись представители силовых структур в полной экипировке.
Рядом с машинами полиции расположились автозаки.
Стражи порядка снимали на камеру собравшихся на незаконную акцию.
Полиция оцепила собравшихся.
Среди собравшихся люди разных возрастов.
В толпе присутствовал ветеран боевых действий Юрий Липатов.
Кто-то из участников акции пришел с книжечкой Конституции. Кто-то с распечаткой статьи 31 Конституции РФ, а кто-то с плакатами.
На них надписи: «Россия будет счастливой», «Дайте возможность выбирать!».
Собравшиеся говорили, что требуют смены власти.
Участники незаконного митинга прочитали стихи, спели куплет из песни Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», передает с места событий корреспондент «Петрозаводск говорит».
Акция прошла не совсем мирно. Полицейские задержали писателя Сергея Филенко.
Четверо полицейских унесли мужчину с площади до автозака.
Затем десятки участников незаконной акции двинулись с площади Кирова и направились вниз по направлению к мэрии.
Затем толпа людей пошла вверх по проспекту Ленина.
Напомним, ранее в Карелии были арестованы или оштрафованы девять жителей республики за репосты в соцсетях о незаконной акции. (фото и видео Георгий Чентемиров)