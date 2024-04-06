Ранивший себя циркуляркой житель Карелии рассказал историю спасения

В конце марта житель Карелии попал в беду: он был на острове Кижского архипелага и ранил руку циркулярной пилой. На материк мужчину эвакуировали спасатели. Позднее он рассказал в группе «Кижская волость», как все было. Даниил Дымов благодарен всем, кто ему помогал.

Он – староста деревни Патаневщина на Большом Клименецком острове. По словам Даниила, в тот роковой день он ровнял деревянные бруски и слишком сильно нажал на заготовку, рука в сырой перчатке соскользнула попала под пильный диск.

Первую медицинскую помощь он оказал себе сам, принял обезболивающее. Но нужно было срочно выбираться на материк, чтобы зашили рану.

- Один я бы с этим не справился,

- рассказал мужчина.

С самого начала ему помогли в администрации музея «Кижи», договорились о приезде скорой помощи из Великой Губы в Оятевщину.

В МЧС Даниил смог позвонить сам и попросил доставить его на большую землю. Спасатели приехали очень быстро. За рулем был сотрудник МЧС из числа местных жителей, поэтому хорошо знал куда ехать.

- Меня забрали, погрузили в судно на воздушной подушке и с ветерком довезли до Оятевщины, но не уехали, пока не дождались приезда врача. Это время они сидели со мной, болтали и как могли отвлекали,

- отметил пострадавший.

Спасатели вернулись в свою часть только после того, как довели Даниила до машины и передали в руки фельдшера.

- Виктория Горшкова встретила меня с улыбкой. Осмотрев руку, сказала, что надо ехать зашивать в Великую Губу. В машине это будет сделать крайне неудобно. За рулём был водитель Андрей Матросов, который без лишних разговоров незаметно довез нас до центра села,

- уточнил он.

В амбулатории доктор обработала и зашила рану, несмотря на все сложности. Поставила укол от столбняка, на первые два дня дала обезболивающих таблеток из личных запасов, поскольку аптека уже была закрыта. И только после этого отпустила домой.

- Она не обязана была всё это делать сама, но не стала отправлять меня в Медвежьегорск. Ведь в этой ситуации дорого время,

- подчеркнул Даниил.

Потом знакомый местный житель приехал на машине, забрал из амбулатории и на снегоходе довез мужчину до дома, не взяв за это ни копейки. Даниил рассказал, что ему все очень помогли в критический момент.

- Большое спасибо сотрудникам 1 пожарно-спасательного отряда МЧС Карелии и водителю скорой помощи Андрею Сергеевичу за оперативный приезд и доставку до места!

Отдельные слова благодарности хочу сказать фельдшеру скорой медицинской помощи Виктории Владимировне за то, что она все сделала сама и просто замечательно! Такие вот хорошие люди работают в структуре ГБУЗ «Медвежьегорская центральная районная больница»», - отметил он. // фото: «Кижская волость»/ВКонтакте