Опасные сосульки свисают с крыш домов по всему Петрозаводску

После погодной аномалии на крышах многих домов в Петрозаводске образовалась наледь, вниз свисают сосульки. Где именно надо ходить осторожнее, рассказали в ЕДДС.

В частности, сосульки свисают с кровли дома № 43Б по улице Мелентьевой. Они висят прямо над подъездами.

С кровли дома № 14 на Северной улице нависают опасные снежные шапки. Сосульки подстерегают прохожих около дома № 14 по Октябрьскому проспекту.

Та же ситуация – с домом № 12 на проспекте Ленина: над входом в магазин «Новое зрение» висят сосульки. Информацию передали управляющим организациям, обслуживающим эти дома. // фото: «Петрозаводск говорит»