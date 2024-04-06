На загруженном из-за наледи шоссе в Петрозаводске организуют объезд

Ситуация с огромными пробками на Соломенском шоссе в Петрозаводске вылилась в недовольство горожан. Они в том числе обратились к мэру. В ответ на жалобы замглавы администрации Михаил Ершов обещал принять меры.

- Соломенское шоссе, наведите порядок там! Объезда нет, можно только на танке проехать!

– написал Инне Колыхматовой один из автомобилистов.

На этом участке меняют трубы, вылившаяся из них вода образовала на проезжей части ледяную «гребенку», проезд затруднен.

- Люди часами добирались до Соломенного и оттуда!

– рассказал петрозаводчанин.

Михаил Ершов ответил, что вопрос находится «в работе», он обещал организовать пути объезда. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте