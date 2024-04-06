Электричество отключат на следующей неделе в разных районах Карелии

Подстанции и ЛЭП продолжают ремонтировать в Карелии. «Прионежская сетевая компания» предупредила, что с 8 по 14 апреля из-за этого возможны временные отключения электроэнергии.

Вот их график:

Калевальский национальный район:

- 9 апреля с 9.30 до 11.30. Поселок Куусиниеми.

- 10 апреля с 11.00 до 15.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 11 апреля с 9.30 до 11.30. Поселок Калевала: насосная станция.

Кемский муниципальный район:

- 9 апреля с 9.00 до 1700. Город Кемь: улица Слободская 4-38 (четная сторона), 3-55 (нечетная сторона), 59-А.

- 10 и 11 апреля с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 9 апреля с 13.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Пионерская (частично), Лесорубов.

Лоухский муниципальный район:

- С 8 по 12 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Речная, Береговая.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 8 апреля с 10.00 до 11.00. Деревня Челмужи: улицы Гагарина, Набережная, Комсомольская.

- 12 апреля с 14.00 до 18.00 и 14 апреля с 15.00 до 19.00. Деревни Челмужи, Данилово, Тихвин Бор, поселки Немино, Сергиево, Огорелыши, Волозеро, Возрицы.

Муезерский муниципальный район:

- 8 апреля с 8.00 до 10.00. и 12 апреля с 15.00 до 20.00. Поселки Муезерский, Волома.

- 9 апреля с 10.00 до 13.00. Поселок Ледмозеро: улицы 8 Марта, Победы, Зеленая, Школьная, Подсочная, Стрельникова.

Олонецкий национальный район:

- 8 и 9 апреля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 7), Свободы (дом 4).

- 8 апреля с 10.00 до 12.00. Деревня Мегрега: улица Молодежная.

- 10 апреля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 7), Свободы (дома 3-А,4, 5,5-А), Володарского (дома 1-10,10-А,10-Б), Партизанская (дома 1-11). Переулок Партизанский.

- 11 апреля с 13.30 до 16.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Калинина (дома 9-13), Лесная (дома 1-13).

- 12 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Советская.

Прионежский муниципальный район:

- С 8 по 14 апреля с 9.00 и с 16.00 до 17.00. Окрестности деревни Царевичи: «Экоотель», база отдыха Национального банка; окрестности деревни Косалма: жилой массив «Можжевельник», ООО «Ваша Карелия», туристические базы Жилкина и Нажеева, ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель»; окрестности деревни Шуйская Чупа: СОТ «Чупа-1».

- 8 апреля с 9.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Лесовод», «Маткачи-9»; деревня Ужесельга: улицы Дачная (частично), Ясная, Солнечная (частично). Переулки Ясный, Рябиновый; поселок Ладва: улица Советская (дом 105).

- 8 апреля с 13.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лыжная.

- 9 апреля с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская(частично), Лесная (частично), Посадочная. Переулки Дорожный, Ручейный: поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Совхозная, Набережная.

- 10 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта (частично); окрестности станции Орзега: СНТ «Скороход».

- 11 апреля с 9.00 до 16.00. Местечко Сургуба (частично); деревня Педасельга (частично); поселок Ладва: улица Советская (частично), Комсомольская (частично). Переулок Ивинский.

- 11 и 12 апреля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская(частично), Лесная (частично), Заводская, Юбилейная.

- 12 апреля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Озерная, Садовая, Береговая. Переулок Прибрежный.

Кондопожский муниципальный район:

- С 8 по 14 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Окрестности деревни Гомсельга: СОТ «Творческий союзов Карелии», «ГБСУ СО ПНИ «Черемушки».

- С 8 по 14 апреля с 9.00 до 17.00. Окрестности деревни Гомсельга: СОТ «Вымпел».

Петрозаводский городской округ:

- 9 апреля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Садовая, Ботаническая, Ялгубское шоссе (частично), Горная (частично), Приозерная, Пришвина (частично), Лесопильная (частично), Чистая (дома 9,11).

- 11 апреля с 9.00 до 16.00. Местечко Зимник.

Сегежский муниципальный округ:

- 9 апреля с 10.00 до 15.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Молодежная, Гористая, Железнодорожная, Новая, Набережная.

- 9 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: жилые дома Купцова и Егорова.

- 11 апреля с 9.30 до 14.00 Поселок Лососий Порог.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 9 по 12 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы 50 Лет Октября, Заречная, Строительная, Первомайская. // фото: АО «ПСК»