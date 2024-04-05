05 апреля 2024, 20:33
Общество

Телевидение не будет работать в разных районах Карелии

В РТПЦ опубликовали график отключений сигнала на предстоящую неделю

На неделе с 8 по 14 апреля в Карелии пройдут отключения телесигнала. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

В разные дни недели проблемы с ТВ ожидаются в Костомукше, а также в поселках Боровой, Калевала, Немино-3, Ламбасручей, Салми и Шокша. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с проведением профилактических работ, а также с отключениями электричества. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters

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Метки: 
ртпц
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Отключение
Костомукша
Калевала
новости Карелии