Телевидение не будет работать в разных районах Карелии

На неделе с 8 по 14 апреля в Карелии пройдут отключения телесигнала. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

В разные дни недели проблемы с ТВ ожидаются в Костомукше, а также в поселках Боровой, Калевала, Немино-3, Ламбасручей, Салми и Шокша. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с проведением профилактических работ, а также с отключениями электричества. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters