Из-за наледи на шоссе в Петрозаводске образовалась огромная пробка

Автомобилисты пожаловались на затрудненный проезд по Соломенскому шоссе в Петрозаводске. Там вытекла вода на проезжую часть и заледенела, пишут в паблике «ДТП Птз и Карелии».

- Пробка во всю Заводскую. Подрядчик, который производит работы, вообще «забил» на то, что у него вся вода течет на проезжую часть. Гребенка, большой слой наледи,

- написал один из водителей.

В комментариях отметили, что такая ситуация сложилась практически во всем городе. «Это просто убийство машин», - посетовал горожанин. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте