Мужчина ранил себя циркулярной пилой на карельском острове

Мужчина в деревне Патаневщина Медвежьегорского района ранил себя циркулярной пилой. Он повредил руку, сообщили в первом пожарно-спасательном отряде Карелии.

Инцидент произошел 23 марта, раненому срочно нужна была помощь медиков. Расчет пожарно-спасательной части № 14 прибыл в деревню на судне на воздушной подушке «Хивус».

В 15:20 в субботу пострадавшего перевезли на материк, в деревню Оятевщина. Там мужчину уже ждала бригада скорой помощи. // фото: «1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия»/ВКонтакте