23 августа 2021, 13:05
Работник обокрал АЗС в Петрозаводске
Сотрудники полиции раскрыли хищение топлива в карельской столице
В полицию Петрозаводска поступило сообщение о хищении топлива на одной из городских АЗС. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка установили, что к краже причастен 44-летний житель Прионежского района - работник заправки. По версии следствия, он завладел топливной картой предприятия и украл бензин для своей машины на сумму 6885 рублей.
Подозреваемый во всем признался. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/IADE-Michoko