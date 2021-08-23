Работник обокрал АЗС в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о хищении топлива на одной из городских АЗС. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 44-летний житель Прионежского района - работник заправки. По версии следствия, он завладел топливной картой предприятия и украл бензин для своей машины на сумму 6885 рублей.

Подозреваемый во всем признался. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/IADE-Michoko