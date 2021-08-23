Житель Петрозаводска лишился денег при попытке заказать пиццу

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний мужчина. Он рассказал, что потерял деньги при попытке заказать пиццу, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионер нашел в интернете сайт ресторана, занимающегося доставкой пиццы. Он выбрал подходящий вариант и ввел данные банковской карты. Со счета списались 595 рублей. Однако почти сразу же счет похудел еще на 2000 рублей. А пиццу мужчине так и не доставили. Он позвонил в ресторан, где ему объяснили, что сайт, через который он заказывал товар, - поддельный.

Полиция карельской столицы проводит проверку по заявлению горожанина. Фото pixabay.com/marckbass8