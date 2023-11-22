Работник магазина остановил вора в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились представители спортивного магазина. Они рассказали, что неизвестный мужчина пытался украсть куртку стоимостью 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что преступника остановил один из работников. Он заметил, что покупатель выносит товар без оплаты. Злоумышленник бросил куртку и убежал.

Стражи порядка установили личность подозреваемого - им оказался 35-летний местный житель. Мужчину разыскали. Он признался в попытке кражи.

За свой поступок горожанину придется ответить в суде. Ему грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson