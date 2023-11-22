22 ноября 2023, 13:57
Работник магазина остановил вора в Петрозаводске
Жителю карельской столицы грозит срок за попытку украсть куртку
В полицию Петрозаводска обратились представители спортивного магазина. Они рассказали, что неизвестный мужчина пытался украсть куртку стоимостью 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что преступника остановил один из работников. Он заметил, что покупатель выносит товар без оплаты. Злоумышленник бросил куртку и убежал.
Стражи порядка установили личность подозреваемого - им оказался 35-летний местный житель. Мужчину разыскали. Он признался в попытке кражи.
За свой поступок горожанину придется ответить в суде. Ему грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson