Работник бюджетного учреждения попался на краже и был оштрафован

45-летнего работника автохозяйства бюджетного учреждения осудили в Петрозаводске за хищение моторного масла и тормозной жидкости. Ущерб превысил девять тысяч рублей. Мужчине в качестве наказания назначили штраф, сообщили сегодня в региональном СУСК.

Преступление он совершил прошлым летом. Он тайно вынес с территории автохозяйства несколько канистр масла и тормозной жидкости. Однако все тайное стало явным. В отношении него возбудили уголовное дело и осудили. // фото unsplash.com