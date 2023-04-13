13 апреля 2023, 17:26
Происшествия

Работник бюджетного учреждения попался на краже и был оштрафован

45-летний мужчина украл моторное масло и тормозную жидкость

45-летнего работника автохозяйства бюджетного учреждения осудили в Петрозаводске за хищение моторного масла и тормозной жидкости. Ущерб превысил девять тысяч рублей. Мужчине в качестве наказания назначили штраф, сообщили сегодня в региональном СУСК.

Преступление он совершил прошлым летом. Он тайно вынес с территории автохозяйства несколько канистр масла и тормозной жидкости. Однако все тайное стало явным. В отношении него возбудили уголовное дело и осудили. // фото unsplash.com

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тормозная жидкость