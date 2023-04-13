13 апреля 2023, 17:26
Работник бюджетного учреждения попался на краже и был оштрафован
45-летний мужчина украл моторное масло и тормозную жидкость
45-летнего работника автохозяйства бюджетного учреждения осудили в Петрозаводске за хищение моторного масла и тормозной жидкости. Ущерб превысил девять тысяч рублей. Мужчине в качестве наказания назначили штраф, сообщили сегодня в региональном СУСК.
Преступление он совершил прошлым летом. Он тайно вынес с территории автохозяйства несколько канистр масла и тормозной жидкости. Однако все тайное стало явным. В отношении него возбудили уголовное дело и осудили. // фото unsplash.com