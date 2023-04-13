Девушка из мести слила в Сеть голые фотографии знакомой

22-летнюю петрозаводчанку обвинили в распространении сведений о частной жизни другой девушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Молодая жительница столицы Карелии пошла на преступление из мести, считают следователи. Она хотела проучить знакомую из Олонецкого района, которая лгала о ее супруге.

По версии следователей, в январе девушка опубликовала в Интернете фотографии и видео со своей знакомой – в кадре та предстала обнаженной. Догадаться, кто герой «взрослых» картинок, не составляло труда.

Теперь петрозаводчанке придется отвечать за содеянное в суде. Ей может грозить до двух лет лишения свободы. Дело рассмотрит Олонецкий суд. // фото freepik.com