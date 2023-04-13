Пенсионер отделался условным сроком за избиение женщины-инвалида

66-летний пудожанин выплатил 200 тысяч рублей женщине-инвалиду, которую избил осенью прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину приговорили также к лишению свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет.

У пенсионера и инвалида третьей группы вспыхнул конфликт. Мужчина избил жертву совком, также удары наносил руками и ногами по голове и телу. Было возбуждено уголовное дело, состоялся суд. // фото unsplash.com