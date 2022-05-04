Работницу магазина в Петрозаводске обманули по телефону

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя работница мебельного магазина. Женщина рассказала, что была обманута мошенником, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, ей позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился директором, сообщил, что у него возникли непредвиденные расходы в связи с проверкой, и попросил перевести деньги из кассы. Работница отправила на указанный счет 6500 рублей. Потом женщина созвонилась с коллегами из других филиалов - те рассказали, что тоже получили подобные звонки, но вовремя распознали обман.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Полиция просит работников торговли быть внимательными при общении по телефону. Фото: pixabay.com/Pexels