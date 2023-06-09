Рабочий покалечился, упав с высоты в Петрозаводске

Петрозаводские следователи пытаются установить обстоятельства, при которых рабочий получил травму на заводе.

11 мая 31-летний мужчина упал с высоты в ходе установки строительных лесов. Он получил травму.

Следователи осмотрели место ЧП, назначили экспертизу, опросили очевидцев. По результатам доследственной проверки в СУСК по РК примут процессуальное решение. // фото пресс-служба СУСК по РК