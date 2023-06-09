В Карелии осудили двух петербуржцев за обман пенсионерок

Двух петербуржцев 23 и 35 лет осудили в Петрозаводске за участие в телефонном мошенничестве. Организатора преступной схемы оперативники установить не смогли.

Преступник звонил жертвам под видом сотрудника полиции, рассказывал о ДТП с участием их родных, в истории обязательно были потерпевшие. Собеседник требовал деньги за освобождение от уголовной ответственности.

Пожилые собеседники в силу возраста поддавались психологическому воздействию и отдавали деньги за спасение близких. За деньгами приезжали курьеры, им отчисляли 10% в качестве вознаграждения.

Преступникам удалось провернуть три хищения в отношении жительниц Петрозаводска в возрасте от 67 до 89 лет на общую сумму 310 тысяч рублей. После четвертой передачи 100 тысяч курьеров задержали и заключили под стражу, рассказали в прокуратуре.

Молодого курьера признали виновным во всех четырех эпизодах, его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, второго приговорили к двум годам. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении. // фото freepik.com