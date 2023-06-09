Сбежавшего от суда молодого человека разыскивают в Карелии

Сегежская полиция объявила в розыск 19-летнего Алексея Леонидовича Голотенкова.

Молодого человека обвиняют в краже, он скрылся от суда. Оперативники предположили, что молодой человек может находиться в Петрозаводске.

Бдительных горожан просят сообщать информацию о беглеце в полицию по телефонам: 8 921-0108-570, 8 911-4095-449. // фото предоставлено пресс-службой МВД по РК