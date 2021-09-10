Рабочий погиб во время сенокоса на Алтае

В Алтайском крае рабочего затянуло в комбайн во время сенокоса, мужчина погиб. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Днем 5 сентября 2021 года в одном из сел Благовещенского района рабочий косил в поле на комбайне. В связи с тем, что произошла поломка, мужчина решил отремонтировать транспортное средство, не заглушив его. При работе возле включенного механизма его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка»,

- отмечается в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото pixabay.com/Ernestovp