Рабочие поймали мужчину на краже кабеля в Карелии

В Пряжинском районе 50-летний и 63-летний мужчины стали фигурантами уголовного дела о краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, недавно один из приятелей ходил в лес за грибами и приметил торчавший из земли кабель. Он решил его украсть и привлек к делу товарища. Вместе они пошли в лес и начали вытаскивать кабель.

Местные жители, оставшись без связи, вызвали ремонтную бригаду. Рабочие прибыли на место и задержали одного из воров. Второй успел убежать, но на следующий день также был задержан.

Оба фигуранта дела признали свою вину. Их судьбу решит суд. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs