Рабочего раздавило в Костомукше, за его гибель осудили бригадира

34-летнего бригадира признали виновным в гибели рабочего. Его осудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека.



Трагедия произошла в ноябре 2020 года. Сотрудники выполняли работы по монтажу экскаватора. Один из них оказался под поднятым грузом весом 700 кг. Груз упал, а рабочие погиб. Бригадир был ответственен за соблюдение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта. Однако, как посчитали следователи, он не проконтролировал безопасность работников.

Суд назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили сегодня в СУ СК по Карелии. В течение двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах. Приговор не вступил в силу. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)