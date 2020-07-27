«Пятёрочка» подарила путешествие победителю акции «Большие Гастролли»

«Пятёрочка» подвела итоги федеральной акции «Большие Гастролли», которая проходила этой весной во всех магазинах торговой сети. Главный приз – семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate – достался Даниилу Кесареву из Москвы. Он набрал более 400 голосов в караоке - конкурсе в приложении «Тролли.Караоке» за своё исполнение песни «Стыцамен».

Акция «Большие гастролли» стартовала в преддверии выхода в прокат продолжения истории об отважных Троллях - «Тролли. Мировой тур». По условиям за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов получали карточку с 3D-эффектом с изображением героев фильма. В поддержку акции было разработано мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Оно быстро обрело популярность: его скачали более двух млн раз. Отсканировав с его помощью карточку, пользователь получал доступ к караоке - мелодиям самых известных европейских и русских хитов. Приложение позволяло петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке - баттлы и получать призы за победу в них.

Шестилетний Даниил Кесарев для своего видео выбрал песню Ивана Дорна, и она оказалась для него победной. Помимо увлечения музыкой, мальчик занимается спортом и знает всех персонажей обоих мультфильмов «Тролли», а также все саундтреки. Поэтому когда семья Кесаревых узнала о конкурсе «Пятёрочки», сразу решили участвовать.

«Сын обожает «Троллей», его любимые персонажи - Розочка и Цветан. Собирали коллекцию игрушек и карточек из «Пятёрочки», Даня их сам сканировал в приложении, собирал в альбом. Каждая новая карточка становилась целым событием! Для участия в конкурсе выбирали русскую композицию. Победе, конечно, очень рады! Когда выложили видео - ждали и надеялись на победу. Очень счастливы, что «Пятёрочка» подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей, как только откроют границы»

– рассказывает о победе своего сына Даниила мама, Ульяна Кесарева.

«Благодаря нашей акции «Большие гастролли» миллионы семей весело проводили дома самоизоляцию, исполняя любимые песни или играя в настольную игру всем вместе. На караоке - конкурс в мобильном приложении «Тролли. Караоке» откликнулось огромное количество пользователей, и нам приятно сейчас чествовать победителя. Надеюсь, что семья Кесаревых совсем скоро отправится в путешествие и оно принесёт им много незабываемых ярких впечатлений! Я приглашаю всех гостей «Пятёрочки» участвовать в наших акциях, верить в победу и в исполнение мечты, ведь чудеса действительно случаются»

– отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Всего на специальный сайт было загружено почти 15 тыс. видеозаписей, а после модерации в конкурс попало 6 тыс. выступлений.

Полный список победителей опубликован на сайте Trolls2.5ka.ru