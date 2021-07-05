Пятилетний мальчик упал в подвал заброшенного дома в Карелии

Мальчик упал в подвал заброшенного дома в Петрозаводске и не мог выбраться из-за захлопнувшегося люка. Об этом сообщила жительница карельской столицы, пожелавшая сохранить анонимность. Она, однако, рассказала все подробности происшествия и предоставили снимки с места ЧП.

– Мы живем на Перевалке, в частном секторе в эти жаркие выходные мой сын вместе с местными мальчишками играл во дворах домов по улице Прионежской. Дома в нашем районе через один: где жилые, а где сгоревшие и заброшенные. В такой соседний полурасселеный дом с незаколоченными, настежь открытыми дверьми и решили спрятаться мальчишки, играя в прятки. Они хотели просто спрятаться за дверь предбанника. Никто из них не думал, что дверь закроется, а за ней будет открытый двухметровой глубины погреб с канализационными трубами, который, как оказалось, тоже захлопнулся после того, как туда упал мой сын, – написала петрозаводчанка.

Женщина не смогла указать, сколько времени ребенок просидел в погребе. Выбраться ему помогли сверстники. Она отметила, что мальчик не получил серьезных повреждений, однако сильно испугался и дома долго рыдал от ужаса.

Опасный дом находится по адресу Прионежская, 12. Горожанка отметила, что в их районе много потенциально опасных объектов: гнилая опора ЛЭП, трухлявые тополя, с которых регулярно падают ветки, а также открытая заброшенная выгребная яма.