Полиция разыскивает дебошира, разбившего ногой зеркало иномарки

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение мужчины, причастного к повреждению автомобиля. Злоумышленник попал в объективы уличных камер.

Инцидент произошел 27 июня на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Неизвестный ногой повредил зеркало на иномарке. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят звонить по номерам телефонов: 8999 094 55 89 или 8814 271 53 27. Конфиденциальность гарантируется.