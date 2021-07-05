Взрослый сын в Пудожском районе обокрал мать ради своего юбилея

Пожилая женщина в Пудожском районе пришла с жалобой в местный отдел полиции. Пенсионерка рассказала, что у нее пропали шесть тысяч рублей. Деньги хранились в квартире, где вместе с матерью живет ее взрослый сын. Он и попал под подозрение, рассказали в пресс-службе УМВД РФ по региону.

На сына как на возможного виновника кражи правоохранителям указала сама женщина. По словам пенсионерки, он раньше уже не раз вольно обращался с ее деньгами. Причем разрешения не спрашивал.

Мужчину вызвали на допрос, он во всем сознался. Выяснилось, что на днях житель Пудожского района отмечал юбилей. Свое 50-летие он захотел справить на широкую ногу. Как назло, денег на торжество не было. Но они имелись у матери, сын об этом знал.

Когда пенсионерка вышла из дома, он взял нужную сумму и купил еду со спиртным. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчина обещал возместить ущерб. Мать уверяет, что для нее это весьма значительная сумма. // Фото: vedtver.ru